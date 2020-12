Cambia ancora la Ztl in via Atenea: adesso anche domenica e festivi

Anche la domenica e nei giorni festivi la via Atenea resterà chiusa al traffico veicolare nel pomeriggio dalle 17,30 alle 20,30. Lo scopo è quello di agevolare il traffico e facilitare il passeggio e lo shopping degli agrigentini durante questo periodo di festa. A spiegarne i motivi è l’assessore alle attività produttive Franco Picarella che ha avanzato in tal senso un atto d’indirizzo al comandante della Polizia Municipale, col. Gaetano Di Giovanni.

“Gli attuali orari della ztl della via Atenea – scrive Picarella – hanno evidenziato alcune difficoltà sul traffico nella giornata delle domeniche e festivi. Considerato il periodo delle feste e la contestuale apertura delle attività commerciali, si ritiene necessario formalizzare atto di indirizzo per l’estensione della ztl nelle giornate delle domeniche e dei festivi dalle 17:30 alle ore 20:30, fino al 10 gennaio compreso. Si ritiene necessario altresì – conclude Picarella -predisporre servizio di vigilanza per il periodo, effettuando controlli sulla circolazione e sul divieto di parcheggio presente nella medesima via”. La richiesta è stata accolta e il provvedimento, approvato dalla giunta, è diventato immediatamente operativo.