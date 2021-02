Torna la “luce” nelle abitazioni del villaggio Peruzzo

Si è proceduto alla potatura degli alberi del villaggio Peruzzo di Agrigento. Si tratta di arbusti che coprivano la luce che, dunque, non arrivava nelle abitazioni e i cui rami quasi toccavano le finestre e i balconi. “Dopo quasi un decennio di segnalazioni e di fotografie sui social- scrivono dal comune di Agrigento- su impulso del sindaco Franco Miccichè e dell’assessore Giovanni Vaccaro, si è provveduto alla potatura di questi grandi alberi che si trovano nei pressi della scuola e della farmacia. Alberi alti diversi metri e per poterli potarli sono stati necessari gli automezzi con i cestelli. Ma alla fine i risultati si sono visti e gli abitanti hanno ringraziato l’amministrazione, e in particolare l’assessore Vaccaro per l’intervento.”