Lupo: “in Sicilia insufficiente il potenziamento del trasporto locale per garantire la mobilità degli studenti in sicurezza”

“In vista della graduale ripresa delle lezioni scolastiche in presenza, la Regione era chiamata a predisporre un piano di potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale, per potere garantire il distanziamento a bordo dei mezzi che attualmente viaggiano con capienza al 50%. Il piano adesso c’è, ma è assolutamente insufficiente”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars.

“Ad esempio – aggiunge Lupo – su un totale di circa 80 tratte di collegamento fra i diversi comuni della provincia di Palermo sono appena 25 le corse aggiuntive, ed anche il numero di bus supplementari risulta inadeguato a garantire lo spostamento degli studenti pendolari nel rispetto delle norme di sicurezza Covid. Il ministero dei Trasporti ha garantito il sostegno alle misure di questo tipo predisposte dalle Regioni, evidentemente la Sicilia non ha fatto abbastanza. Musumeci – conclude il capogruppo PD Ars – preveda risorse aggiuntive in Bilancio per il potenziamento del trasporto pubblico locale”.