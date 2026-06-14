La manifestazione offre alle imprese della città e della provincia uno spazio qualificato per presentare prodotti, servizi e progetti, favorendo la nascita di collaborazioni e sinergie tra le diverse realtà del settore. Un appuntamento che conferma anche una nuova idea di centro commerciale: non soltanto luogo dedicato allo shopping, ma vera e propria vetrina del territorio e punto di connessione tra il mondo produttivo locale e il pubblico.

Per dieci giorni gli spazi del Centro Commerciale Città dei Templi si trasformeranno in un percorso espositivo dedicato alle nuove tendenze dell’abitare, al design e all’innovazione, mettendo in evidenza la qualità e la professionalità delle aziende partecipanti.

«Con questa seconda edizione proseguiamo un percorso che mira a valorizzare le eccellenze del territorio e a rafforzare il ruolo del Centro Commerciale come spazio dinamico e aperto alle imprese locali. Vogliamo continuare a creare opportunità concrete di incontro tra domanda e offerta, promuovendo al tempo stesso una nuova idea di centro commerciale come luogo di relazione, crescita e sviluppo condiviso», dichiara la direttrice del Centro Commerciale Città dei Templi, Elisa La Rocca.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Cettina Frangiamore, che ha svolto un ruolo importante nel raccordo tra l’organizzazione e gli operatori commerciali coinvolti, contribuendo alla realizzazione dell’evento. Un riconoscimento va inoltre a tutti gli espositori che hanno scelto di aderire all’iniziativa, credendo nel progetto e nelle opportunità offerte da questa seconda edizione.

Ha preso il via il 12 giugno e proseguirà fino al 21 giugno la seconda edizione della Fiera dell’Arredamento ospitata dal Centro Commerciale Città dei Templi, iniziativa nata per valorizzare le eccellenze imprenditoriali del territorio agrigentino e creare nuove opportunità di incontro tra aziende, professionisti e consumatori.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze imprenditoriali del territorio agrigentino e creare nuove occasioni di incontro tra aziende, professionisti e consumatori.

La manifestazione offre alle imprese della città e della provincia uno spazio qualificato per presentare prodotti, servizi e progetti, favorendo la nascita di collaborazioni e sinergie tra le diverse realtà del settore. Un appuntamento che conferma anche una nuova idea di centro commerciale: non soltanto luogo dedicato allo shopping, ma vera e propria vetrina del territorio e punto di connessione tra il mondo produttivo locale e il pubblico.

Per dieci giorni gli spazi del Centro Commerciale Città dei Templi si trasformeranno in un percorso espositivo dedicato alle nuove tendenze dell’abitare, al design e all’innovazione, mettendo in evidenza la qualità e la professionalità delle aziende partecipanti.

«Con questa seconda edizione proseguiamo un percorso che mira a valorizzare le eccellenze del territorio e a rafforzare il ruolo del Centro Commerciale come spazio dinamico e aperto alle imprese locali. Vogliamo continuare a creare opportunità concrete di incontro tra domanda e offerta, promuovendo al tempo stesso una nuova idea di centro commerciale come luogo di relazione, crescita e sviluppo condiviso», dichiara la direttrice del Centro Commerciale Città dei Templi, Elisa La Rocca.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Cettina Frangiamore, che ha svolto un ruolo importante nel raccordo tra l’organizzazione e gli operatori commerciali coinvolti, contribuendo alla realizzazione dell’evento. Un riconoscimento va inoltre a tutti gli espositori che hanno scelto di aderire all’iniziativa, credendo nel progetto e nelle opportunità offerte da questa seconda edizione.

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