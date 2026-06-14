Un grave episodio di violenza sarebbe avvenuto nella località balneare di Siculiana Marina. Una coppia di coniugi, lei incinta e lui invalido che si trovavano in compagnia del figlio e della suocera, è stata aggredita da due soggetti dopo una presunta discussione legata alla viabilità. La donna ha raccontato l’accaduto in un post su Facebook, denunciando di essere stata colpita al volto e scaraventata a terra, mentre il marito sarebbe stato preso a pugni e spinto a terra. L’episodio ha suscitato indignazione. Il sindaco di Siculiana, Giuseppe Zambito, ha espresso la propria vicinanza e solidarietà alle vittime.

“Esprimo la mia più sincera vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte. Si tratta di fatti che, se confermati dalle autorità competenti, destano profonda preoccupazione e non possono essere sottovalutati – afferma il primo cittadino -. La nostra comunità si è sempre contraddistinta per i valori del rispetto, della convivenza civile e dell’accoglienza. Per questo motivo condanno con fermezza ogni forma di violenza, intimidazione o aggressione. Anche se tra le persone coinvolte non ci sono nostri concittadini, episodi di questo genere non possono lasciarci indifferenti. Quando fatti così gravi si verificano nel nostro territorio, riguardano tutta la comunità e richiedono attenzione, responsabilità e una ferma condanna”.

“Nelle prossime ore – continua il sindaco Zambito – conto di incontrare personalmente le persone coinvolte per esprimere loro la vicinanza mia e dell’intera comunità siculianese. Confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano accertate le eventuali responsabilità. La sicurezza, il rispetto della persona e la tutela della dignità umana devono essere principi irrinunciabili per tutti”.

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