Torna la 2ª Edizione dell’evento enogastronomico “Gattopardo Wine”, organizzato da Enofriends e Saudade Verao Club, in collaborazione con L’Espresso boutique di Giancarlo Lumia e la partecipazione speciale di AIS (Associazione Italiana Sommelier) delegazione Agrigento/Caltanissetta. L’appuntamento è fissato per il 25 agosto, con inizio alle 20, nella suggestiva location di Saudade Verao, Club, situata in Contrada Capreria a Marina di Palma.

Questa edizione promette di essere ancora più ricca e coinvolgente, con una straordinaria degustazione di Vini provenienti da 45 rinomate cantine di tutta la Sicilia, rappresentando sia la regione occidentale che orientale. Gli appassionati avranno l’opportunità di immergersi nella meraviglia dei sapori e dei profumi del territorio, arricchiti da una selezione di prelibatezze gastronomiche presentate in uno spettacolare Show Cooking.

La serata sarà allietata dalla presenza musicale di “Strimpella Blues Band”, che incanterà il pubblico con il suo coinvolgente sound blues. Inoltre, il rinomato Deejay T.BOSS garantirà un’atmosfera vivace e coinvolgente fino a notte fonda.

La presentazione ufficiale dell’evento avverrà il 23 agosto nel prestigioso Palazzo Ducale del Gattopardo di Palma di Montechiaro. Il momento sarà l’occasione per presentare in anteprima tutti i dettagli e le sorprese che il “Gattopardo Wine” riserva per questa edizione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare:

Luigi – 345 9769417

Giancarlo – 380 1072562

Giuseppe – 334 9526373