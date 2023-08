Serie D: le partite dell’Akragas all’Esseneto potranno essere visibili, anche a pagamento, solo sui canali social delle singole società.

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso un comunicato ufficiale, ha dettato le linee guida per la trasmissione in diretta delle partite della Serie D nella stagione 2023/2024.

In particolare, la LND concede alle società la facoltà di trasmettere le gare interne, anche a pagamento, ma esclusivamente tramite i propri canali social ufficiali, come ad esempio Facebook, YouTube o Twitch. Si tratta di una deroga alla normativa vigente che vieta la diffusione delle immagini live.

Le società potranno dunque optare per la trasmissione a pagamento delle singole partite, ad esempio richiedendo un ticket per la visione della diretta streaming. Tuttavia, è categoricamente vietato il ricorso a piattaforme o servizi esterni rispetto ai canali social del club. Inoltre, non sono ammesse interconnessioni con altri operatori della comunicazione.

L’unica eccezione in cui non sarà possibile trasmettere le gare in diretta sui social riguarda l’eventuale acquisto dei diritti da parte di emittenti autorizzate dalla Lega. In tal caso, la diffusione live dovrà avvenire solo attraverso i canali dell’emittente titolare dei diritti di trasmissione. Analogamente, la diretta social non sarà consentita in caso di accordi tra la LND e broadcaster nazionali per la copertura televisiva del campionato.

Le disposizioni comunicate dalla Lega Nazionale Dilettanti rimarranno in vigore per l’intera durata della stagione 2023/2024, a meno di revoca o modifica da parte della stessa LND.

In sintesi, l’obiettivo è valorizzare la visibilità della Serie D consentendo la trasmissione sulle piattaforme social, ma senza entrare in conflitto con i diritti audiovisivi ufficiali del campionato. Si cerca un equilibrio tra diffusione online e tutela del prodotto calcistico.