Torna il World WellnessWeekend

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre l’appuntamento sarà con il World WellnessWeekend giunto alla sesta edizione. Si tratta di un evento internazionale per promuovere il benessere psicofisico come stile di vita.

140 paesi del mondo, 4000 professionisti del benessere parteciperanno con i loro eventi.

Strutture alberghiere e Centri Fitness e Benessere di tutto il mondo e professionisti si iscrivono (gratuitamente) e programmano attività e lezioni di gruppo gratuite presso la loro struttura o in un parco o un’area ricreativa locale. È previsto un minimo di una lezione e le sedi che offrono tre lezioni gratuite (o più) riceveranno un distintivo “Campione del benessere 2022”.

Gli appassionati del benessere CERCANO UNA CITTA’ o cliccano direttamente sulla loro attività preferita (sotto). Troveranno immediatamente le sedi più vicine e potranno prenotare in anticipo (in caso di posti limitati): Attività inclusive da vivere con gli amici e la famiglia: Corsi di yoga, sessioni di fitness, meditazioni guidate che promuovono la “pace interiore e la pace nel mondo”, attività termali, cerimonie Sauna Auffguss, piantumazione di alberi e pulizia dell’ambiente, corsi di danza e tantissime attività online che includono anche webinar sulla salute (supportati da esperti e medici).

Il World Wellness Weekend è in linea con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite (3° obiettivo sostenibile: Buona salute e benessere per tutti) ed è sostenuto da oltre 60 associazioni e federazioni professionali. Le strutture aprono le loro porte per far conoscere le varie attività di benessere che le persone possono integrare nella propria vita rendendola così più salutare.Tutti sono incoraggiati a seguire un’attività da soli o in compagnia con un proprio “wellness buddy ” ovvero un compagno di percorso nella strada del benessere insieme al quale raggiugere degli obiettivi verso una vita più lunga, più sana e più felice.

In Italia sono tantissime le regioni interessate con il team di Ambasciatori Italia e gli eventi previsti nel weekend di settembre: dalla Sardegna al Piemonte e Liguria, Lombardia, Toscana, Lazio e Sicilia, sono centinaia le attività che si sono già registrate gratuitamente al Weekend e che offriranno sessioni gratuite a tutti i visitatori che vorranno conoscerle per invogliarli a tornare e a dare impulso o nuove ispirazioni al loro well being.

Seconda presenza per la Sicilia che parteciperà con ben 7 strutture che offriranno tante attività, pacchetti e programmi interessanti sotto la guida di Lia Vitrano, AMBASSADOR SICILY del World Wellness Weekend.

15 anni di esperienza nel mondo del fitness e del Wellness per Lia Vitrano che lavora nella Spa più grande d’ Europa del Verdura Resort di Sciacca come Fitness Supervisor e coordinatrice delle accademie sportive del Resort.

“Una notevole crescita, (ci racconta Lia Vitrano), considerando che alla 5° edizione abbiamo partecipato come regione Sicilia con sole 2 strutture (il Verdura Resort e La Excelencia A.C.R.S.D di Sciacca), dopo il mio incarico, ricevuto solo 3 mesi prima dall’evento. La crescita anche da parte della Sicilia con le 7 strutture partecipanti, mi fa ben sperare per il futuro per l’incremento di altre nuove strutture che si uniranno al prossimo evento”.

Le strutture che prenderanno parte all’evento sono:

1.Verdura Resort (Sciacca AG), il Resort appartenente alla prestigiosa catena alberghiera ”Rocco Forte Hotels”, che offrirà le seguenti attività ai propri ospiti il 16 Settembre:

-Power Yoga ore 9.00

-Circuit Training ore 10.30

-Cross Training ore 16.30

-Zumba ore 18.00

Le lezioni saranno svolte dal qualificato fitness team nell’area fitness del resort dotata di terrazza esterna con vista sugli ulivi.

2. La Excelencia A.C.R.S.D (Sciacca AG), Associazione che sviluppa le sue attività con l’obiettivo di offrire ai propri soci esperienze e momenti da ricordare e a cui dedicare tutto se stesso per sentirsi arricchito e scoprire qualcosa di nuovo sia in campo fitness, dance, escursioni ed attività sportive all’aperto ma anche eventi e benessere.

La Excelencia ha ricevuto il premio “Wellness Champion 2022” per aver organizzato più di 3 attività per il Weekend Mondiale del Benessere ed offrirà ai propri associati:

-SILENT DANCE FITNESS “live the experience” il 18 Settembre alle ore 17.00.

Un format del benessere, il nuovo modo di allenamento svolto con la guida di istruttori qualificati che accompagnano i partecipanti, a ritmo di musica con l’ausilio di cuffie wireless, con camminate ed esercizi fisici su percorsi cittadini e non, con l’obiettivo di migliorare la propria condizione psicofisica e di conseguenza la qualità della vita del singolo individuo e della collettività.

-Kayak Experience il 17 Settembre alle ore 10.00

Escursione in Kayak per esplorare l’incantevole costa di Sciacca.

-Street Dance (Twerk Style) il 17 Settembre alle ore 18.00.

Comporre una coreografia divertente per mettere insieme tecniche di twerking coordinate a movimenti di braccia, testa, schiena e gambe.

-Ginnastica Acrobatica (Pole Dance)il 17 Settembre alle ore 17.00.

La Pole Dance Acrobatica è una disciplina sportiva sia amatoriale che agonistica che si basa sull’esecuzione di figure acrobatiche, che richiedono notevoli doti di forza, scioltezza, coordinazione, agilità, flessibilità e resistenza.

3. Villa Igiea (Palermo), anch’esso appartenente alla prestigiosa catena alberghiera ”Rocco Forte Hotels”, offrirà ai propri ospiti un SICILIAN AROMA RELAX MASSAGE il 16 Settembre pomeriggio.

Un massaggio con gli oli ottenuti da un infuso di essenze autoctone siciliane.

4. Susafa Boutique Hotel (Contrada Susafa, Polizzi generosa Palermo, Madonie), un boutique hotel di charme nato dal restauro di un antica masseria nelle campagne di Palermo che

offrirà ai propri ospiti nel weekend del benessere un TREKKING naturalistico tra le colline bucoliche della Sicilia occidentale che permetterà di sviluppare un’ esperienza unica nel suo genere e un MASSAGGIO per rilassare corpo e mente.

5. Tenuta Carabollace Holidays House in Sicily (Sciacca AG), circondata da 30 ettari di uliveti e di macchia mediterranea che offrirà ai propri ospiti una sessione di ACQUA FITNESS nella meravigliosa piscina panoramica il 17 Settembre alle ore 17.00.

6. Fitness Point (Marsala TP) un noto centro fitness di Marsala che offrirà ai propri clienti una lezione di

FIT&BOXE Fight & Functional il 17 Settembre alle ore 20.30.

7. Momentum Resort Bio-Resort (Marinella di Selinunte TP), Resort di Lusso con Spa nella suggestiva atmosfera di un tradizionale baglio siciliano completamente ristrutturato che sorge ad un paio di chilometri dal famoso Parco Archeologico di Selinunte,

ha organizzato per il Weekend il pacchetto:

“Breathe, Meditate and Relish”, uno Speciale Momentum Retreat con Meditazione, Yoga ed esperienze nella Natura e nella Storia.

Un Programma di 4 giorni che prevede attività di movimento e contatto nella Natura, pratiche di Yoga e Meditazione, tour del Parco Archeologico di Selinunte con sessione Yoga all’interno del Parco. Per conoscere tutte le attività si può consultare il sito wellmap.it.