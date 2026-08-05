Torna uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell’estate agrigentina. Sabato 22 agosto, con inizio alle ore 20, negli spazi del Saudade Verão Club di Marina di Palma, andrà in scena la quinta edizione del Gattopardo Wine, manifestazione dedicata alla cultura del vino e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. L’evento offrirà ai partecipanti un vero e proprio viaggio tra le eccellenze enologiche, con oltre 50 cantine presenti e più di 100 etichette in degustazione. Dai frizzanti agli spumanti, dagli champagne ai bianchi fermi, passando per rosati e rossi, gli appassionati avranno l’opportunità di scoprire e degustare un’ampia selezione di vini provenienti da alcune delle migliori realtà del panorama vitivinicolo.

Ad arricchire il programma saranno gli show cooking, pensati per valorizzare l’incontro tra vino e gastronomia, e una serata di intrattenimento con musica dal vivo affidata ai Lash Out e il deejay set di T. Boss, per accompagnare il pubblico fino a tarda sera.

«Con la quinta edizione del Gattopardo Wine vogliamo continuare a promuovere la cultura del vino come occasione di incontro, conoscenza e valorizzazione del territorio. Negli anni questa manifestazione è… Siamo certi che anche questa edizione saprà regalare emozioni e confermare il Gattopardo Wine tra gli eventi enogastronomici più attesi dell’estate siciliana», dichiarano gli organizzatori di Enofriends . Il Gattopardo Wine, anno dopo anno, si è affermato come uno degli eventi di riferimento dell’estate in provincia di Agrigento, richiamando appassionati, operatori del settore e semplici curiosi desiderosi di vivere un’esperienza che unisce degustazione, convivialità e valorizzazione del territorio.

La manifestazione è organizzata da Enofriends, in collaborazione con L’Espresso Boutique del Caffè e non solo e il Saudade Verão Club, con la partecipazione di numerosi partner che condividono l’obiettivo di promuovere la cultura del vino e le eccellenze enogastronomiche del territorio.

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