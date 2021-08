Torna dopo essere stato rimpatriato: arrestato

Il personale della squadra Mobile di Agrigento ha tratto in arresto un cittadino tunisino, poiché faceva reingresso nel territorio nazionale, nonostante fosse gravato da decreto di respingimento emesso dal Questore della Provincia di Taranto in data 14 giugno del 2020, con divieto di reingresso nel territorio italiano e nell’area Schengen. Il migrante, infatti, era stato rimpatriato in data 3 settembre 2020 attraverso la frontiera aerea di Palermo. Adesso è tornato ed è sbarcato nell’Agrigentino.