Covid, tutti occupati i posti letto di medicina ordinaria del San Giovanni di Dio.

In questo periodo in cui i contagi stanno nuovamente aumentando, gli occhi sono puntati sui posti letto occupati dai pazienti con Covid-19 e i numeri fanno paura. Tutti occupati i 30 posti in medicina ordinaria del San Giovanni di Dio di Agrigento che ha riaperto proprio la scorsa settimana: il covid hospital di Ribera da solo non ce la faceva più. I reparti degli ospedali si avviano verso la saturazione, se non ci sarà un rallentamento nella diffusione del virus. E pensare che all’inizio dello scorso mese di luglio, l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento era Covid free. Il reparto si era svuotato facendo tirare un sospiro si sollievo ma adesso il peggioramento della situazione epidemiologica e l’aumento dei ricoveri preoccupano.