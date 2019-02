Torna con la seconda stagione Tin Star

Torna con la seconda stagione la produzione originale Sky con

TIM ROTH e CHRISTINA HENDRICKS

Consumata la vendetta, tra le montagne di Little Big Bear è il tempo della redenzione

DA VENERDÌ 15 FEBBRAIO, ALLE 21.15 SU SKY ATLANTIC E SU SKY ON DEMAND.

Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q

TUTTI GLI EPISODI DELLA PRIMA STAGIONE SONO DISPONIBILI SU SKY BOX SETS

Nel freddo paesaggio di Little Big Bear, cittadina incorniciata nelle Montagne Rocciose canadesi, continua la lotta del detective Jim Worth contro i suoi demoni e contro il suo inquietante e fuori controllo alter ego. Tutto quello che ama rischia ora di andare perduto nei nuovi episodi di TIN STAR, produzione originale Sky creata da Rowan Joffé (The American, Before I Go to Sleep) che dopo il successo della prima stagione (è stata una delle serie più viste nel 2017) torna su Sky Atlantic venerdì 15 febbraio alle 21.15 e sarà disponibile su Sky On Demand (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q). Su Sky Box Sets è possibile recuperare tutti gli episodi già andati in onda.

La storia riprende esattamente dal cliffhanger della prima stagione, con la neve che ricopre le Montagne Rocciose sporca del sangue di Jim (Tim Roth – Le Iene, La leggenda del pianista sull’oceano, Lie to me), ferito dalla figlia Anna (Abigail Laurie) in un vortice di rabbia dopo che il detective aveva consumato la sua vendetta colpendo il giovane Whitey. Per riconquistare la fiducia di sua moglie Angela (Genevieve O’Reilly – Avatar, The Honourable Woman, la saga di Matrix) e di sua figlia Anna, Jim dovrà cominciare un cammino di perdono e redenzione. Intanto, Elizabeth Bradshaw (Christina Hendricks – Mad Men), dirigente della Northstream Oil, la compagnia petrolifera che si è stanziata a Little Big Bear, conserva il terribile segreto sulla morte del capo della sicurezza Gagnon e si ritroverà a compiere scelte disperate quando la sua vita sarà sempre più intrecciata a quella dei Worth.

“Angela, Jim e Anna dovranno affrontare nuovi pericoli e nuove sfide dai quali non potranno più scappare – racconta il creatore Rowan Joffé – “e conosceremo nuovi turbamenti e importanti verità sulla famiglia Worth e sul motivo del suo trasferimento in Canada”.

Ma sarà l’ingresso di un’altra famiglia a creare un cortocircuito nell’abitudine dei Worth di sanare il dolore con la violenza. Distrutta dalle vicende della prima stagione, Anna Worth trova rifugio nelle braccia della famiglia Nickel: Johan (John Lynch – The Fall, Sliding Doors), sua moglie Sarah (Anamaria Marinca – The Missing, Marte) e la loro figlia adolescente Rosa (Jenessa Grant – Orphan Black, The Handmaid’s Tale), membri di una ristretta comunità religiosa, gli Ammoniti, anche loro trasferitisi di recente in Canada. L’incrocio tra queste due famiglie disfunzionali che cercano disperatamente un modo per sopravvivere, porterà Jim e Johan ad uno scontro in nome dell’amore per Anna che si complicherà ancor più quando Sarah verrà a conoscenza del segreto che suo marito nasconde.

Nel cast, oltre ai protagonisti, tornano alcuni dei comprimari già visti nella prima stagione: Sarah Podemski, nei panni di Denise Minahik, ufficiale del dipartimento di polizia di Little Big Bear e Ian Puleston-Davies che interpreta il criminale Frank. Diversi i nuovi ingressi nel cast, da Lynda Boyd (Final Destination 2) nel ruolo di Randy, barista del bar locale a Nigel Bennett (La forma dell’acqua) che sarà Mr Quiring, un anziano della comunità degli Ammoniti.