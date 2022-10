Torna a casa, e trova i ladri: malore per 50enne

Appena tornato a casa, ha trovato due ladri all’opera. Una volta scoperti, i delinquenti si sono dati alla fuga. E’ accaduto ieri, poco prima dell’ora di pranzo, in un’abitazione di via Saba, nei pressi della più nota via Agrigento, nel centro abitato di Favara. Il proprietario, un cinquantenne favarese, è stato colto da un improvviso malore.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha prestato i soccorsi all’uomo. Per fortuna nulla di grave. I carabinieri della locale Tenenza hanno avviato subito le ricerche, ma dei due delinquenti nessuna traccia. Le indagini per identificarli vanno avanti.