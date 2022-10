Brucia auto di imprenditore agricolo. Aperta inchiesta

Un incendio ha completamente danneggiato un’autovettura, una Ford Mondeo, di proprietà di un pensionato, ottantatreenne di Canicattì, di fatto in uso al figlio, cinquantasettenne, imprenditore agricolo.

La vettura era parcheggiata in contrada “Corrige”. Dopo la segnalazione al 112, le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Delle indagini, senza nulla escludere al momento, si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Canicattì.

Cosa abbia innescato la scintilla iniziale non è chiaro. Vigili del fuoco e carabinieri parlano di cause ancora in corso d’accertamento.