Tommaso Paradiso trionfa alla Valle dei Templi

Il live di Tommaso Paradiso, voce storica della band Thegiornalisti, incanta il pubblico del Teatro Valle dei Templi. Tommaso Paradiso, con il suo “Tommy Summer Tour 2022, ripercorre i grandi successi del suo percorso artistico: dalle canzoni cantate con la sua storica band come “Promiscuita’”, “Fine Dell’Estate”, “Completamente”, “Riccione”, “Felicita’ Puttana”, agli ultimi successi del percorso da solista tra cui “Non avere Paura” e l’ultimissimo “Piove in discoteca”, passando per i brani proposti in progetti paralleli tra i quali l’immancabile “Da Sola In The Night”. Ad accompagnare Tommaso Paradiso nella serie di concerti estivi, in giro per l’Italia, sul palco la band composta da Gianmarco Dottori alla chitarra e al pianoforte, Nicola “Setak” Pomponi alla chitarra, Silvia Ottana’ al basso elettrico e synth, Daniel Fasano alla batteria, Angelo Trabace al pianoforte e alla tastiere/synth, Marco Scipione al sax e alle percussioni, Marco Playaldo agli effetti, Frances Alina Ascione e Roberta Montanari ai cori. Foto SANDRO Catanese