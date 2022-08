Serata dedicata alla presentazione della squadra e delle nuove maglie a Licata.

Serata dedicata alla presentazione della squadra e delle maglie a Piazza Elena nel cuore del centro storico di Licata lo scorso sabato 27 agosto. Alla vigilia del debutto di Coppa Italia di serie D, il Licata di Pippo Romano, impegnato nella sfida del provinciale di Trapani, la squadra, lo staff al completo e le nuove maglie sono state presentate ai tifosi. Nel cuore del centro storico è andata in scena una serata magica. Erano presenti tanti tifosi e appassionati.

A presentare Domenico Cannizzaro che ha invitato a salire sul palco i due patron, Enrico Massimino e Alfonso Di Benedetto. Un progetto ambizioso quello del Licata che punta ancora su una squadra formata prevalentemente da giovani per continuare a sorprendere nel suo quarto anno consecutivo di serie D.

“Sono sempre stato appassionato di calcio – ha dichiarato Di Benedetto – e l’idea di legare il nostro marchio a questa prestigiosa società mi ha subito entusiasmato. Invitato dagli amici licatesi ho immediatamente sposato il progetto con entusiasmo, siamo certi che quest’anno saremo una squadra difficile da affrontare”.

“Siamo ancora qui per fare bene – dice Massimino – confermiamo i giovani che ci hanno dato garanzie lo scorso anno e inseriamo giocatori che siamo certi sapranno dare un importante apporto. L’ingresso in società di Di Benedetto è preludio di cose positive per il futuro”.

Infaticabile il lavoro del ds Giovanni Martello, già in clima partita, che ancora una volta ha sottolineato le ambizioni di questa squadra in una piazza che può esprimere grandi potenzialità.

Presentati anche i nuovi innesti, tra gli altri il centrocampista Riccardo Rotulo e l’attaccante Adamzaki Ouattara, insieme al confermato bomber Calogero Minacori.

Salvo Greco, responsabile marketing, ha poi mostrato le nuove maglie: “Per la prima maglia ci hanno chiesto di tornare alle maglie tradizionali a strisce verticali gialloblu, ed eccoli accontentati. La seconda maglia è bianca, mentre quella dei portieri è rossa”.

Sul kit gara spicca ancora lo sponsor “La Carmen”, importante società di autotrasporti, che rinnova la fiducia nel progetto gialloblù. Main sponsor “Euroil”, il nuovo marchio lanciato da Alfonso Di Benedetto.

Sul palco anche la segretaria Valentina Di Stefano, che ha rinnovato la passione e l’impegno della società per i colori gialloblu e tutto lo staff, formato da: Mister Romano, Maurizio Bonfatto – allenatore portieri, Preparatori atl. – Enzo Chianta e Angelo Di Rocco, Medico sociale dott. Giuseppe Inserra, Fisioterapista Giuseppe Sanfilippo. Magazzinieri Pippo Bottaro e Andrea Tilocca.

L’evento è stato organizzato da Giorgio Peritore, responsabile strutture sportive del Licata Calcio.

A seguire la manifestazione, anche il sindaco di Licata Giuseppe Galati e l’onorevole Carmelo Pullara.