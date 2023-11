Tommaso Palumbo prende il posto di Emanuele Ricifari come nuovo Questore di Agrigento, mentre quest’ultimo è stato promosso a dirigente generale e si trasferirà nella capitale.

Tommaso Palumbo è stato nominato il nuovo questore di Agrigento. La sua promozione a questa carica dirigenziale è stata conferita dal capo della polizia, in collaborazione con il ministro dell’Interno. Precedentemente, Palumbo ha ricoperto il ruolo di primo dirigente ed è stato successivamente promosso a dirigente superiore, il che gli ha permesso di assumere il ruolo di questore. Prima di assumere questo incarico, ha lavorato a Roma come direttore della prima divisione del servizio immigrazione presso la direzione centrale del Ministero.

Nel suo ruolo di primo dirigente, Tommaso Palumbo si è dedicato al coordinamento dei servizi finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina e delle presenze irregolari sul territorio. Inoltre, ha gestito le questioni relative ai centri di identificazione ed espulsione. È stato proprio questo ruolo di rilevanza strategica a far sì che venisse scelto come questore di Agrigento, considerando che la città è ormai considerata un baluardo nel contrasto all’immigrazione clandestina, ma anche una zona di frontiera e accoglienza, non a caso designata prossima capitale della cultura per il 2025. Palumbo eredita l’importante ruolo strategico iniziato durante il mandato di Ricifari. Nei prossimi mesi, Agrigento affronterà le questioni legate all’emigrazione, in particolare con il nuovo centro hub di identificazione che è in fase di sviluppo a Porto Empedocle.

Tommaso Palumbo, che ha 56 anni ed è un membro delle forze dell’ordine dal 1991, ha anche accumulato un’ampia esperienza nella Polizia Postale e delle Comunicazioni, dove si è specializzato nella gestione dei crimini informatici. Durante il suo servizio, ha ricoperto un incarico chiave a Roma come responsabile del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, noto come CNAIPIC. In questa posizione, ha condotto importanti indagini sul cyber crime che hanno portato all’individuazione e all’arresto di numerosi hacker che avevano violato sistemi informatici e banche dati di rilevante interesse istituzionale. Il dottor Palumbo ha rappresentato la Polizia di Stato in convegni e ha partecipato a numerosi tavoli di lavoro governativi nazionali ed internazionali per affrontare questioni legate ai reati informatici e alla protezione delle infrastrutture critiche.

Tommaso Palumbo assume il ruolo di Questore di Agrigento in sostituzione di Emanuele Ricifari, che ha ricoperto la carica presso la Questura di Agrigento per soli sei mesi. A sua volta, Ricifari è stato promosso a dirigente generale, un incarico che lo porterà nella capitale.