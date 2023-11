“Pinocchio tra due carabinieri”, è la statuetta, realizzata dal ceramista saccense Antonio Carlino, che è stata donata al comandante provinciale dell’Arma Carabinieri, col. Nicola De Tullio, nel corso di un incontro con una rappresentanza di Confartigianato Imprese Agrigento. Un dono in segno di vicinanza all’Istituzione e a testimonianza del valore della manualità artigianale degli iscritti a Confartigianato. Si tratta di una statuetta in ceramica, fatta e decorata a mano, unica nel suo genere, pensata appositamente dal ceramista che ha preso spunto per la sua creazione dal popolare libro di Carlo Collodi.

All’incontro con il comandante provinciale dell’Arma, presente il comandante della Compagnia Carabinieri di Agrigento, capitano Annamaria Putortì, hanno preso parte il presidente e il segretario di Confartigianato Imprese, Gianofrio Pagliarulo e Vincenzo Insalaco e il presidente provinciale Anap, (Associazione nazionale pensionati che fa capo a Confartigianato Imprese) Franco Messina.

Il presidente provinciale, Gianofrio Pagliarulo durante l’incontro ha voluto rimarcare l’importanza della presenza dei Carabinieri, da sempre presidio di sicurezza sul territorio, fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della provincia.

“La statuetta in ceramica è frutto del lavoro di un nostro artigiano – ha spiegato il presidente Pagliarulo – e rappresenta una delle tante eccellenze artigianali che esistono sul territorio agrigentino”.