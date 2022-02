Tombe ipogee, modifiche al regolamento a Bonamorone

Il consiglio comunale di Agrigento, nella seduta del 17 febbraio scorso, ha discusso, tra i vari punti all’ordine del giorno, anche quello sul regolamento cimiteriale delle tombe ipogee al cimitero di Bonamorone. In particolare, è stata approvata ad unanimità dei presenti una modifica al regolamento proposta dal consigliere di Fratelli d’Italia, Gerlando Piparo. Le tombe ipogee, nello specifico sono una costruzione sotterranea realizzata interamente dall’uomo, sia come nuova che come adattamento di una cavità naturale. “Il regolamento di polizia mortuaria prevede le caratteristiche che i loculi devono avere- spiega Piparo-. Nel cimitero di Bonamorone buona parte delle tombe ha struttura ipogea e al tempo della loro costruzione non vigevano le norme attuali.” La modifica prevede che “per ogni nuova sepoltura in ipogei del cimitero di Bonamorone (tumulazione diretta oppure in seguito ad estumulazione), deve essere collocato un piano di appoggio amovibile che regga il sovraccarico di almeno 250 Kg.

La piastra deve essere appoggiata su una barra perimetrale in acciaio di larghezza non inferiore a 4 cm e deve avere ganci o maniglie per consentirne la fuoriuscita oppure l’inserimento all’interno dell’ipogeo”.

Il consiglio comunale, sempre nella seduta del 17 febbraio, ha anche approvato la modifica al regolamento del Cimitero di Bonamorone che riguarda l’ingresso dei cani: da oggi potranno entrare.

Sì anche alle modifiche al regolamento sulla consulta Giovanile.