Covid in Sicilia: altri 5.594 nuovi casi, ma ricoveri in calo

La curva dei contagi resta stabile in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, si sono registrati altri 5.594 nuovi casi (ieri erano 5.286) con 35.259 tamponi processati. Il tasso di positività è al 15,8% (ieri era 15,9%). I morti sono stati 32, e il numero della vittime siciliane del virus sale così a 9.217 persone. E’ questo quanto emerge dal bollettino del 18 febbraio diffuso dal Ministero della Salute.

Dagli ospedali però arrivano buone notizie. Diminuiscono i ricoverati.- Complessivamente in ospedale per Covid ci sono 1.292 persone (ieri erano 1.343), delle quali 1.200 in area medica (erano 1.239) e 92 in terapia intensiva (erano 104).

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 1.292, Catania 1.079, Messina 861, Siracusa 763, Ragusa 386, Trapani 463, Caltanissetta 295, Agrigento 424, Enna 135.