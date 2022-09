Tombaroli nell’area archeologica. Scoperti 30 scavi abusivi

Si sono intrufolati nell’area recintata, ed hanno praticato almeno 30 scavi nel terreno alla ricerca di reperti, nella zona archeologica denominata “Eraclea Minoa”, nell’area attorno all’anfiteatro, in territorio di Cattolica Eraclea. In passato era già accaduto altre volte.

Stesse analoghe modalità sono state messe in atto nell’ultima incursione, in ordine di tempo, e anche in questo caso non vi è alcuna certezza, se sono riusciti o meno, a portare via uno o più reperti archeologici.

A formalizzare la denuncia, ai carabinieri della Stazione di Cattolica Eraclea, è stato uno degli impiegati presso il polo museale di Eraclea Minoa. Il raid è stato attuato nel corso delle ore notturne tra il 2 e il 7 settembre. Purtroppo la zona presa di mira è interessata parzialmente dai sistemi di video sorveglianza.