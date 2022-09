Offende la polizia sui social: denunciato 35enne

Scrive ingiurie ed offese di ogni tipo contro le forze dell’ordine su Facebook, utilizzando un falso profilo credendo così di farla franca. Dopo una breve attività investigativa, i poliziotti della sezione Volanti della Questura, lo hanno identificato. Si tratta di un trentacinquenne di Agrigento, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Deve rispondere di vilipendio a mezzo canale social nei confronti delle Forze armate.

Tutto è iniziato con la pubblicazione su una pagina social del video che riprende la maxi rissa tra giovanissimi, scoppiata nelle ore notturne, nella zona del porticciolo di San Leone. L’agrigentino attraverso il falso profilo ha inserito commenti dal contenuto ingiurioso e gravemente offensivo all’indirizzo di carabinieri e polizia.

Commenti che non sono passati inosservati, in special modo agli agenti delle Volanti, che hanno dato il via alle indagini per risalire all’autore. Così dopo alcuni giorni sono riusciti ad individuare il responsabile di quelle frasi, appunto, nel trentacinquenne.