Tomba recuperata in città: scoperta una targa

Questa mattina, 2 febbraio , ad Agrigento, il sindaco, Franco Miccichè, insieme a Maria Concetta Parello, archeologa del Parco della Valle dei Templi, hanno scoperto una targa dedicata alla tomba a grotticella all’interno della villetta antistante la Caserma dei Carabinieri. Si tratta di una tomba scoperta alla fine degli anni ’20 del secolo scorso alle pendici della Rupe Atenea durante i lavori di sbancamento per la costruzione dell’Ospedale psichiatrico. Negli stessi anni fu trasferita nel Giardino d Porta di Ponte, dove oggi è stata posta la targa. La tomba a grotticella o a “forno” è un particolare tipo di tomba scavata nella roccia, usata per lo più in Sicilia durante l’Età del bronzo. In proposito, il direttore dell’Accademia “Belle arti” di Agrigento, Alfredo Prado, afferma: “È questo il punto esatto dove, per incuria, è stata “sotterrata” una tomba a tholos (a cupola) che era stata scarnita dal tufo arenario al tempo della costruzione dell’ex Ospedale Psichiatrico del Viale della Vittoria di Agrigento, e trascinata sino alla villetta a “Porta di Ponte”, davanti la Caserma dei Carabinieri. Si troverebbe più vicina al Centro di Estetica Maschile. Ricordo che inizialmente della tomba era visibile l’accesso ma poi, purtroppo, si rovesciò e col tempo sino ad interrarsi. La Soprintendenza dovrebbe provvedere al recupero. Quella che viene indicata come “tomba a grotticella” sarebbe lo sfiato di un ipogeo. Altra tomba a tholos di minori dimensioni si trova in Via Petrarca, nella curva dopo le case popolari, ostruita da erbacce.”