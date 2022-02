Al via i lavori per costruire 120 loculi a Piano Gatta

Si consegnano i lavori di ampliamento e completamento dei 120 loculi a Piano Gatta nella zona nord-ovest della città di Agrigento. Lo comunicano il Sindaco , Francesco Miccichè , e Giovanni Vaccaro, Assessore alla salute e agli impianti cimiteriali del Comune.

L’Assessore Giovanni Vaccaro dichiara:

“Dare degna sepoltura ai nostri cari era ed è un impegno che mi ero preso con la città , dopo aver seguito l’iter per l’ampliamento e il completamento dei loculi a Piano Gatta, siamo arrivati alla conclusione e per questo devo ringraziare gli uffici interessati per l’impegno profuso.”

I lavori , per un importo 90 mila euro, prevedono,nello specifico, l’ampliamento e la costruzione sei blocchi da 24 per un totale di 120 loculi nel Cimitero di Piano Gatta di Agrigento.

“Finalmente – conclude Vaccaro- si svuoteranno i magazzini e si darà una degna sepoltura alle salme che erano in attesa , questo al fine di rendere Piano Gatta funzionale , con questi passaggi si fa un grande passo avanti di civiltà per gli agrigentini e i servizi cimiteriali.

Sottolineo , inoltre, che ho dato un indirizzo politico preciso alla ditta che la consegna dei loculi avvenga ablocchi, in maniera da accelerare il processo di sepoltura, in attesa che poi tutte le opere sianoconcluse nei tempi previsti dall’appalto.”