Tocchetti di gambero con fantasia di verdurine e pistacchio di Raffadali

Ingredienti x 4 persone :

12 gamberoni di Mazara

1 peperone rosso

1 peperone giallo

1 melanzana

1 spicchio d’aglio

Timo q.b.

200 gr. ricotta di capra “Giurgintana”

Olio Evo

sale pepe q.b

Pistacchio di Raffadali q.b.

Ingredienti per il pesto di pistacchio :

150 gr. di pistacchio di Raffadali

sale, pepe, olio EVO q.b

Procedimento:

Per il pesto di pistacchio:

in una ciotola mescolare i pistacchi con un cucchiaio d’acqua e un pizzico di sale,

disporre in una teglia e tostare in forno a 150 gradi per 15/20 minuti,

far raffreddare e con un potente mixer frullare con un pó di olio Evo, sale e pepe.

Per i gamberoni:

pulire e togliere il guscio centrale lasciando la coda.

Infilzare il pesce con uno stecchino, condire con olio sale e pepe e cuocere in forno.

Per le verdure:

Pulire le verdure, tagliarle a cubetti e far saltare con un po’ di olio EVO e uno spicchio d’aglio, aggiustando con sale e pepe.

Per la mousse di ricotta di capra Giurgintana al timo:

Mescolare la ricotta di capra “Giurgintana” con il timo, il sale e il pepe.

Impiattamento:

Tagliare i gamberoni in tre parti e disporli su metà del piatto formando un semi cerchio, contornare con le verdure croccanti.

Con l’aiuto di una sac a poche formare dei ciuffi con la mousse di ricotta di capra aromatizzata al timo, decorare con foglioline di prezzemolo, ultimare il piatto con un filo d’olio d’oliva, pesto di pistacchio e granella di pistacchio di Raffadali.

Buon appetito

