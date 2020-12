Agrigento, il welfare comunale rimette in moto la macchina degli aiuti per i più fragili

#saràcomunquenatale iniziativa del Comune di Agrigento: il regalo sospeso

L’amministrazione comunale di Agrigento scende in campo per aiutare i bambini che fanno parte di famiglie in difficoltà economiche, avviando per la prima volta in città il “regalo Sospeso”. Un concreto aiuto pensato per i bambini meno fortunati che in questo Natale rischiano di non trovare un giocattolo sotto l’albero.

L’iniziativa, pensata e concretizzata dall’assessore alle Attività produttive Francesco Picarella e da quello alla Solidarietà sociale Marco Vullo, vuole essere una iniziativa economica solidale dal duplice valore: incentivare gli acquisti natalizi presso gli esercizi commerciali della città e le famiglie che quest’anno non possono permettere l’acquisto di regali per i propri piccoli. I dettagli sono stati spiegati questa mattina dai due amministratori nel corso di una apposita conferenza stampa .

“Chiunque voglia donare – è stato detto – fino a domenica 20 Dicembre, potrà acquistare un articolo in uno dei negozi di giocattoli, cartolerie e librerie aderenti e lasciarlo, appunto, in sospeso. Su ogni pacco regalo l’esercente indicherà l’articolo contenuto nel pacco, l’indicazione se regalo adatto per maschio o femmina e l’età di riferimento. Successivamente, i volontari delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa ritireranno i pacchi e provvederanno a distribuirli alle famiglie delle quali hanno contezza del disagio economico”.

“L’elenco degli esercizi aderenti è pubblicato sul sito del Comune, ma chiunque volesse aderire ancora può farlo inviando una mail a posta.suap@comune.agrigento.it.

Questo comune l’elenco delle attività commerciali di prossimità che hanno aderito all’iniziativa:

Toys Center Viale Cannatello

Pelonero Disney Via L. Sciascia 200

Calzature & Giocattoli Via Venezuela

Cartolibreria Vita Via Callicratide, 62

Cartolibreria ECart Viale Cannatello 35

Cartolibreria Tuttolomondo Via Mazzini 26-34

Cartolibreria Milleidee Via G. B. Peruzzo, 25

Libreria Traversa Via Dante, 29

Libreria Edizioni Paoline Via Atenea, 143