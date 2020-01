Titolo Seap Dalli Cardillo Aragona: derby contro Modica da vincere, diretta streaming alle 17:50

Il campionato di serie B1, girone D, di pallavolo femminile è giunto al giro di boa. Oggi per la 13esima giornata, la vice capolista Seap Dalli Cardillo Aragona giocherà in trasferta il derby siciliano contro la Pro Volley Team Modica di coach Corrado Scavino. Il match si disputerà, alle ore 18, alla struttura geodetica di viale Fabrizio a Modica in diretta streaming sulla pagina ufficiale facebook della Pallavolo Aragona a partire dalle 17:50. La gara mette in palio punti fondamentali per i differenti obiettivi delle due formazioni. Le padrone di casa sono in zona retrocessione, occupano il penultimo posto con 7 punti e sono obbligate a vincere per risalire la classifica. La squadra del presidente Nino Di Giacomo, invece, in caso di conquista dei tre punti, scavalcherebbe il Cerignola, che oggi osserva il turno di riposo, e balzerebbe da sola al comando della classifica. Il primo posto al termine del girone di andata consente anche la partecipazione alle final four di Coppa Italia di B1, una vetrina nazionale senza dubbio importante per l’ambiziosa società aragonese. Ci sono, dunque, tutti i presupposti per assistere ad una partita ricca di emozioni. La formazione biancazzurra è partita questa mattina alla volta di Modica a bordo del pullman personalizzato Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona dell’azienda “PattiTour”, vettore ufficiale del club agrigentino . Coach Luca Secchi ha tutte le giocatrici a disposizione, tranne il libero Federica Vittorio ferma ai box per un infortunio alla spalla sinistra. A Modica, la Seap Dalli Cardillo Aragona non sarà da sola ma avrà il sostegno ed il supporto di un nutrito gruppo di tifosi che raggiungeranno la cittadina ragusana con pulmini e auto proprie.