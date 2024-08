Una busta, con all’interno 3 cartucce inesplose calibro 356, è stata ritrovata in uno scaffale tra i prodotti in vendita di un minimarket a Cattolica Eraclea. A fare l’inquietante ritrovamento è stata la titolare. La donna ha formalizzato la denuncia, ai carabinieri della Stazione cittadina.

E la Procura della Repubblica di Agrigento, informata dell’inquietante azione criminale, con il magistrato di turno, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, attualmente a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di minaccia. Al via le indagini per capire esattamente cosa sia successo e se il gesto possa essere inquadrato come un avvertimento.