Si reca al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per una visita di controllo ma, una volta dimesso, ha rubato una moto. I poliziotti del Commissariato di Sciacca, diretti dal dirigente Cesare Castelli, si sono subito messi sulle sue tracce dell’individuo riuscendo a rintracciarlo poco più tardi.

Si tratta di un turista poco più che ventenne, in vacanza a Sciacca. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per furto e guida senza patente. Il giovane è risultato, infatti, sprovvisto di patente. La moto è stato restituita al proprietario, un saccense che si trovava con la moglie al pronto soccorso.