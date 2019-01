L’autoarticolato è andato completamente a fuoco e le derrate alimentari che stava trasportando son rimaste completamente distrutte. Sul posto i vigili del fuoco di Agrigento.

Paura per un autista di camion sulla Palermo-Agrigento. Il mezzo che l’uomo stava guidando, infatti, è andato improvvisamente a fuoco mettendo in pericolo l’incolumità dell’uomo che si è visto costretto, alla vista delle fiamme sviluppatesi nella cabina motore, ad accostare e a scendere in tutta fretta.