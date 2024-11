La saldatura è un’arte e una scienza, un lavoro che richiede precisione, esperienza e una conoscenza approfondita delle tecniche. È un mestiere richiesto e apprezzato, ma non tutti possono svolgerlo. Vediamo insieme quali sono le attrezzature di sicurezza e le tipologie di saldatura conosciute.

Qual è l’attrezzatura di sicurezza per i saldatori



La sicurezza per chi opera nel campo della saldatura è importante, per questo motivo è richiesta un’attrezzatura specifica e un abbigliamento protettivo certificato. Prima di tutto, un professionista di questo settore deve indossare un dispositivo di protezione individuale come il casco per saldatura, in grado di tutelare gli occhi, il collo e il viso dai possibili rischi di esposizioni alle radiazioni e, di conseguenza, da ustioni e altre problematiche simili, che tendono a rivelarsi meno invalidanti per la salute.

Il saldatore deve avere dei guanti resistenti al calore per evitare le scottature durante il lavoro. Le temperature possono raggiungere livelli estremamente elevati e la pelle può facilmente subire ustioni senza una protezione adeguata. Stesso discorso per le giacche ignifughe e le scarpeantinfortunistiche, che completano l’equipaggiamento proteggendo i piedi dalla fusione di piccole parti metalliche o caduta di oggetti pesanti.

Come per ogni lavoro che coinvolge temperature elevate, scintille e fumi, la sicurezza è da considerare in ogni fase della saldatura. L’abbigliamento protettivo non è sufficiente, se gli ambienti di lavoro non sono dotati dei sistemi di aspirazione a norma. Chi svolge il mestiere di saldatore deve essere ben addestrato e pronto a gestire eventuali rischi legati alla tecnica, applicando le misure di sicurezza necessarie.

Tipologie di saldatura: le tecniche principali



Il mestiere di saldatore si acquisisce nel tempo grazie a una formazione continua e applicazione di tecniche mirate, ed è oggi uno dei più richiesti.

Esistono diverse tecniche di saldatura, ognuna delle quali con caratteristiche specifiche e utilizzi particolari. Ciascuna di queste richiede competenze e strumenti diversi, oltre che un’attenta valutazione del materiale da unire e delle condizioni di lavoro predisposte nel segno della sicurezza. Tra le più importanti citiamo quelle che seguono.

Saldatura ad elettrodo



La saldatura ad elettrodo, nota come saldatura ad arco manuale, è una delle tecniche più tradizionali. In questo caso viene utilizzato un elettrodo rivestito che, una volta riscaldato, si fonde per creare un materiale di riempimento e unire due pezzi di metallo.

È una soluzione versatile utilizzata per i lavori strutturali su grandi superfici.

Saldatura a filo continuo (MIG/MAG)



La saldatura a filo continuo è una delle tecniche più efficienti e veloci; viene consigliata per le lavorazioni sui materiali sottili (alluminio e acciaio inossidabile). Chiamata anche MIG/MAG, il saldatore utilizza una torcia con un filo metallico continuo che viene fuso dall’arco elettrico. Durante questo processo, un gas inerte (MIG) o attivo (MAG) viene emesso per proteggere il bagno di saldatura dall’ossidazione.

Saldatura a TIG



La saldatura a TIG (Tungsten Inert Gas) è altamente precisa ma, allo stesso tempo, complessa. Viene utilizzata in alcuni lavori che richiedono alta qualità e precisione su materiali delicati (acciaio inox e leghe leggere). Viene adoperato un elettrodo di tungsteno non consumabile, che crea l’arco di saldatura ma non si fonde.

Tutte e tre le tecniche richiedono precisione, esperienza e manualità.











