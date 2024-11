Ha investito un pedone al centro della strada ed è finito sotto inchiesta per l’ipotesi di reato di lesioni personali colpose. Si tratta di un diciannovenne di Favara. I giudici del Tribunale del Riesame di Agrigento, presieduto da Wilma Angela Mazzara, accogliendo la richiesta del legale del giovane, l’avvocato Gianluca Sprio, hanno disposto il dissequestro e la restituzione della Audi A1 di proprietà del padre dell’indagato.

L’incidente è avvenuto la notte del 10 ottobre scorso lungo la strada della Crocca a Favara. Il ragazzo alla guida della vettura mentre stava percorrendo la strada ha travolto un 33enne narese, provocandogli lesioni e facendolo finire in ospedale. Il sostituto procuratore, Giada Rizzo, l’indomani, ha iscritto il favarese nel registro degli indagati e sequestrato l’auto.

Il suo difensore ha sostenuto che si tratta di un reato non procedibile di ufficio e che non ci sarebbero ulteriori ragioni di mantenere il sequestro della macchina in considerazione del fatto che i carabinieri avessero già eseguito i rilievi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp