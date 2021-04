“Ti ammazzo”, maltratta e minaccia la moglie: denunciato

Per sfuggire al marito violento, ha trovato rifugio in casa di un’amica. L’uomo, ubriaco fradicio, ha raggiunto l’abitazione, dove si trovava la donna, l’ha ripetutamente minacciata di morte, ed ha creato il caos. Tutto quanto è successo, la sera di Pasqua, in una palazzina di via Manzoni, nel quartiere del campo sportivo. Protagonisti un trentunenne, tunisino, scoperto irregolare sul suolo Italiano, e una trentenne, sua connazionale. Proprio quest’ultima ha chiamato il 112.

L’individuo non si è calmato nemmeno all’intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Ed ha continuato a inveire contro la donna: “Ti ammazzo”. Senza non poche difficoltà è stato portato alla caserma “Anghelone”.

Il trentunenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per maltrattamenti in famiglia e minacce, nonché multato 400 euro per violazioni delle regole anti Covid-19, e un’altra sanzione è scattata per ubriachezza molesta. Sempre a suo carico è stato emesso l’ordine di allontanamento per 48 ore.