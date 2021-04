Covid, in giro senza valido motivo: 6 multati. Seduti al bar a pranzare: chiuso locale

Non sono mancate le sanzioni, e nemmeno le chiusure di locali, lo scorso fine settimana, soprattutto durante il lungo ponte per le festività pasquali. Complessivamente sei le multe, da 400 euro a testa, elevate ad altrettanti automobilisti, che non hanno rispettato le prescrizioni anti-Covid. Quattro sanzioni state fatte dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, e due dalla polizia Stradale agrigentina. Tutti quanti non avevano un giustificato motivo per stare in giro.

I militari della Guardia di finanza hanno invece chiuso un bar-ristorante di Agrigento. E’ successo nella giornata del Venerdì Santo, con tutta la Sicilia in zona arancione. I finanzieri, nel corso delle verifiche anti-contagio, hanno trovato diverse persone sedute all’interno del locale, mentre stavano consumando il pranzo. Il titolare, e altri tre clienti sono stati multati. Anche in questo caso, la sanzione è stata di 400 euro ciascuno, mentre l’attività lavorativa è stata chiusa per la durata di 5 giorni.