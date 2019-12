The Second Life – Mostra-Mercato Del Vintage & Handmade

ritorna a Farm Cultural Park per una speciale edizione natalizia

Venerdì 20 dicembre 2019 dalle ore 16:30.

La mostra-mercato, negli ultimi otto anni, ha sostenuto e lanciato tanti artigiani che hanno voluto investire il proprio tempo, la propria passione e le proprie risorse nell’handmade, nel vintage e nel design. Il market dei Sette Cortili è diventato il luogo in cui si valorizzano i produttori locali, le eccellenze dell’artigianato e si promuove un consumo responsabile. Design e moda sostenibile, accessori e abbigliamento realizzati a mano: in questo clima di creatività già affermati brand del territorio e nuovi espositori seguono le edizioni di The Second Life per presentare le loro nuove collezioni.

Se all’atmosfera di festa dei mercatini di Natale si aggiunge l’incanto di un luogo noto e suggestivo come Farm Cultural Park, la ricerca accurata di un dono speciale può diventare un’esperienza magica.

I momenti di intrattenimento, invece, non perdono mai di vista quel gusto che rievoca atmosfere vintage, come il set fotografico “Vintage Style”, divenuto ormai un must dell’evento.

Ai bambini è dedicato un laboratorio creativo che avrà inizio alle ore 18:00.

Aperitivo con Miss Desìo – dj set al BASTA Bar, accompagneranno la serata.

Per concludere, alle ore 22:00, Noemi Costanzino in concerto, con il suo primo Ep inedito “Play With Me”, che combina Jazz, R&B, pop e soul.