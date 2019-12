Movimento Mani libere, Di Rosa: è Franco Miccichè il nostro candidato

Il progetto di rilancio della nostra Città è già partito e, inevitabilmente, deve avere come punti cardine il migliorare le capacità di trattenere e attrarre risorse umane ed economiche, creare opportunità per chi vuole lavorare, fare una famiglia, studiare, fare cultura, garantire ai cittadini e alle famiglie agrigentine una città vivibile, sostenibile, accogliente, solidale e inclusiva.

Lo afferma Giuseppe Di Rosa del Movimento Mani Libere che aggiunge:

Sotto questo aspetto il Movimento Mani libere che, da sempre, ha come capi saldi del Suo progetto politico proprio questi punti ha deciso di contribuire con un rinnovato protagonismo a lavorare per il bene comune della Città e dei Cittadini: questo significa credere nella responsabilità individuale, saper rispettare le regole, valorizzare il merito e l’impegno personale. Significa tutelare il diritto e la legalità ed essere trasparenti nei comportamenti. Significa rispettare la dignità umana, preservare l’ambiente e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico in cui possano continuare a vivere e a crescere i nostri figli, i nostri nipoti e le nostre famiglie.

E con questi obiettivi dopo un incontro col Dott. Franco Miccichè stimato Medico Agrigentino, persona perbene, attiva nel sociale e nella vità quotidiana, candidato Sindaco di questa città, abbiamo deciso di condividere la candidatura della sua persona che a nostro giudizio potrebbe garantire la realizzazione degli auspici del nostro movimento.

Intanto è stata annunciata la data dell’inaugurazione della sede per la campagna elettorale di Franco Miccichè

Si ricorda ai signori giornalisti che domani, venerdì 20 dicembre, verrà inaugurata la sede del comitato elettorale del candidato sindaco di Agrigento dott. Franco Miccichè. L’appuntamento è per le 18.30 al Viale della Vittoria 315 (accanto bar Uaddan). Nell’occasione il dott. Miccichè incontrerà gli amici e tutti i cittadini che vorranno essere presenti, per scambiare con loro gli auguri di buon Natale e di buon 2020. Per celebrare adeguatamente il momento sono previste musiche e novene natalizie dal noto cantante e musicista Franco Sodano e da una rappresentanza del Val D’Akragas. A presentare la serata sarà la speaker radiofonica Miriam Di Rosa. Al termine una degustazione di panettoni e un brindisi con spumante italiano. L’invito è esteso a tutti quanti vogliono partecipare.