The Queen-Barcelona Opera Rock: concerto nella valle

Un soprano, una voce rock, una band, un coro e un’orchestra insieme sul palco per riproporre, oltre alle grandi hit della band inglese, il capolavoro dei Queen, Barcelona, album nato dall’incontro tra due leggende della musica, il leader della band britannica Freddie Mercury e il soprano Montserrat Caballé. THE QUEEN – Barcelona Opera Rock è il titolo dei prossimi due concerti del cartellone estivo della FOSS “È viva la musica” che si terranno alle ore 21 in due luoghi suggestivi della Sicilia: sabato 3 luglio nella Valle dei Templi (Tempio di Giunone) ad Agrigento e lunedì 5 luglio a Palermo al Teatro di Verdura in prima assoluta.

Uno sposalizio riuscitissimo quello tra lirica e rock sinfonico che vedrà protagonista la voce del soprano di fama internazionale, la palermitana Desirée Rancatore, e quella rock dello svedese Johan Boding. Ad accompagnarli, due sezioni strumentali, una band rock formata da Simone Ferrara,Nicolò Renna (chitarre), Davide Femminino(basso), Riccardo Scilipoti (tastiera), Giuseppe Mazzamuto (batteria) e una classica, l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Le voci del coro saranno quelle di Greta Di Forti, Chiara Fiorani e Laura Sfilio (soprani), Florinda Piticchio e Dalila Alessandra Virga (mezzosoprani), Massimiliano Arizzi, Francesco Ciprì e Nicolò Giuliano (tenori), Diego Lo Iacono, Giuseppe Lo Turco e Settimo Scamardi (bassi). Gli arrangiamenti e la direzione sono affidati al noto musicista Roberto Molinelli, ideatore e anima dell’intero progetto.