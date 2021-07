“Euroform racconta i mestieri” a Villaseta

Appuntamento lunedì prossimo, 5 luglio, alle 19 con la “Euroform racconta i mestieri” nella chiesa di Santa Croce a Villaseta, ad Agrigento. Una iniziativa nata dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore ai quartieri e alle politiche sociali, Marco Vullo e l’ente di formazione Euroform. Vullo dichiara: “Ho accolto subito con grande entusiasmo questo progetto, che coinvolgerà tutti i quartieri di Agrigento e si pone come obiettivo quello di fornire ai giovani una importante possibilità, che è quella di intraprendere un percorso di studi che porta, tramite il conseguimento di una qualifica tecnica, all’inserimento nel mondo del lavoro. Prima tappa di questo tour dei mestieri nei quartieri è Villaseta, perché secondo noi questo quartiere non è fatto solo di criticità, ma è anche ricco di risorse e talenti. Quindi piuttosto che partire da un “quartiere IN” della città, abbiamo scelto proprio Villaseta perché ci è sembrato un ottimo modo per avviare quel processo di valorizzazione del territorio che ci sta tanto a cuore.”