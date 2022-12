“The Gospel Night” incanta il Pirandello: tutti in piedi al ritmo di Oh Happy Day con Nate Martin (video intervista)

Il grande Soul americano incanta il Teatro Pirandello di Agrigento per la rassegna “Destinazione Agrigento – Natale 2022”.

Toni robusti, un sound rinvigorito e ritmi sonori più marcatamente Gospel Soul made in USA, sono stati gli elementi che hanno contrassegnato la serata evento, in occasione del Ventennale del Blues & Wine Soul Festival.

Un insieme di musica religiosa tra Spirituals Neri Tradizionali e sonorità moderne, opportunamente rivisitate e rese popolari dalla tradizione classica per una perfetta realizzazione, tra precisione e bellezza delle voci, profondità dei canti sacri, il tutto collegato al lato più moderno e contemporaneo della band.

L’estate scorsa, ricordiamo, erano stati già meravigliosi gli appuntamenti del Blues & Wine Festival in giro per la Sicilia, con la grande Band di Joe Castellano e relativi special guests. Lo stesso creatore e direttore artistico della manifestazione li ha portati per festeggiare la fine del 2022 al Pirandello.

Il successo è stato immediato e notevole con un Teatro Pirandello che ancora una volta ha registrato il sold out.

(70) Al Teatro Pirandello il grande gospel. Intervista a Joe Castellano – YouTube