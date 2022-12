Riapre il pluripiano

Come riportato nell’ordinanza del sindaco di Agrigento che disciplina il traffico veicolare in occasione della notte di capodanno e anche i parcheggi, le auto potranno essere lasciate in sosta anche nel pluripiano di via Empedocle. “Per il concerto sarà a disposizione in maniera gratuita- dice il sindaco Micciché-. Dopo verrà regolamentato come avveniva prima”. Dunque, dopo alcuni mesi di chiusura, la struttura riapre. Era stata chiusa dal comune di Agrigento lo scorso 8 settembre, su indicazione dei vigili del fuoco del Comando provinciale, dopo l’incendio che ha distrutto un’autovettura, di proprietà comunale, al piano terra, avvenuto sei giorni prima. Erano stati riscontrati danni all’impianto elettrico e a quello della videosorveglianza. “Sembrerebbe passare come una notizia che non è notizia – dice Giuseppe Di Rosa del Codacons – ma finalmente, così come riportato nella determina dirigenziale 322 del 28 dicembre, con la messa in sicurezza e con l’ottenimento di tutte le autorizzazioni di cui era sfornito, ecco che arriva la tanto desiderata riapertura del parcheggio pluripiano. Le attività di ricezione turistica della zona torneranno a respirare ma, adesso, sarebbe necessario, come in tutte le attività pubbliche, che le certificazioni ottenute e rilasciate dalle autorità preposte per la sicurezza dei locali pubblici, così come previsto dalle leggi vigenti, vengano esposte al pubblico. Siamo felici per questa riapertura. Rimarremo vigili e attenti nell’interesse dei consumatori, fiduciosi in una gestione attenta e puntuale”.