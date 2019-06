The Antithesis distribuito in 15 paesi nel mondo dalla storica casa di produzione e distribuzione Minerva Pictures

The Antithesis, lungometraggio di genere horror diretto dal regista Agrigentino Francesco Mirabelli, dopo essere stato distribuito negli USA dalla società di BayView Entertainment con sede a New Jersey, è attualmente in distribuzione con la longeva e storica società Romana “Minerva Pictures” che lo ha recentemente già rilasciato in 15 paesi nel mondo sulle piattaforme Amazon Prime Video di Italia, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Australia, South Africa, Canada, Austria, Estonia, Lithuania, Nuova Zelanda.

Il film, prodotto da Multivision Pictures e girato interamente nella città di Agrigento nel 2017, si è

avvalso della collaborazione logistica del “Distretto turistico Valle dei Templi Film Commission”.

La soundtrack del film è stata composta dal maestro Claudio Simonetti, leader dei celeberrimi Goblin, band che un tempo compose indimenticabili colonne sonore dei principali film del maestro dell’horror nostrano Dario Argento.