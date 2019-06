Ad Agrigento l’assessore comunale all’Ecologia, Nello Hamel, rende noto alla cittadinanza che sono in distribuzione i mastelli della differenziata nei locali comunali a Fontanelle, in via Pancamo, a decorrere da domani giovedì 20 giugno, tutti i giorni, dalle ore 14:30 alle 18, da lunedì a venerdì.