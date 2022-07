Una tre giorni di basket al circolo “Città dei Templi” di Agrigento. È “The Akra game”. Un torneo tre x tre che, in città, non si vedeva da tanto tempo, fortemente voluto da Angelo Infantino e Matteo Catalano. Un torneo organizzato dai ragazzi per i ragazzi. Giocatori sono giunti ad Agrigento da ogni parte della provincia per giocare. Insieme a loro anche il ds della Fortitudo Agrigento, Cristian Mayer. Testimonial Matteo Imbrò, cestista agrigentino nuovo acquisto della Scaligera Verona.

