Terza vittoria di fila per il Licata, ecco gli highlights

Quinto risultato utile consecutivo per il Licata Calcio che al Morreale Proto di Cittanova ha battuto 4-0 i padroni di casa, ottenendo il terzo successo di fila. La squadra di Pippo Romano che con oggi ha festeggiato la sua centesima panchina gialloblù sale in classifica a quota 11 punti. Le reti di Marcellino, doppietta di Minacori e Frisenna che fissa il punteggio sul 4-0 finale. Domenica al Dino Liotta arriva il Canicattì per la nona giornata di campionato di serie D girone I. Scarica qui le immagini salienti della sfida