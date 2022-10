Fugge all’Alt dei carabinieri, era senza patente: denunciato 26enne

A bordo di un motociclo, Piaggio Beverly, senza la patente, si è sottratto all’Alt imposto dai carabinieri, allontanandosi velocemente per le vie limitrofe. Le immediate ricerche dei militari dell’Arma della Compagnia di Agrigento, hanno consentito di rintracciare il giovane in una zona rurale, e recuperare il mezzo a due ruote, nascosto nella vegetazione.

Il protagonista è un 26enne, di Agrigento, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, residente a Villaseta. Il giovane è stato denunciato per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale, e guida con patente sospesa. Inoltre è stato contravvenzionato, perché sprovvisto del documento di guida, con una multa di cinque mila euro.

Teatro del fatto via Fra Simone da Lentini, nel quartiere di Monserrato, mentre i carabinieri della Stazione di Villaseta erano impegnati in un posto di controllo. I militari hanno notato un motociclo, condotto da un giovane, e da qui la decisione di effettuare un controllo.

Il centauro appena ha visto alzarsi la paletta, invece, di rallentare ed accostare, al fine di sottrarsi agli accertamenti di rito, è scappato velocemente. Dopo un breve inseguimento, ha imboccato una strada di campagna, ed ha abbandonato il motorino. Da lì a poco è stato localizzato e fermato.