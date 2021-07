Terza edizione de “Il Risveglio di Persefone” evento realizzato da Archeoclub Agrigento – I Luoghi di Empedocle con la preziosa collaborazione di Mariterra. Una edizione che ha di gran lunga superato le aspettative e che quest’anno si è avvalsa del patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi che ha anche curato la degustazione finale in una location esclusiva: la villa Romana di Realmonte. Avvolti dalle tenebre e in attesa del nuovo giorno , i partecipanti, circa 200 giunti da più parti della Sicilia, sono stati accompagnati in una passeggiata emozionale fra mito, teatro, musica dal vivo, yoga e momenti di divulgazione scientifica e culturale. Un cast quasi tutto al femminile.