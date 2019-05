“Terroni votatemi”: anche ad Agrigento finti manifesti elettorali

Finti manifesti elettorali con i volti di Matteo Salvini sono comparsi anche ad Agrigento in alcune bacheche destinate alla campagna elettorale per le Europee. “Terroni votatemi” si legge in alcuni dei manifesti con il volto di Salvini. Mentre in altre città d’Italia, come Bologna, apparsi oltre a questi manifesti con scritto “Più armi nelle scuole” , mentre Di Maio è ritratto accanto alla frase “Onesti quando ci pare”. I fotomontaggi, riportano in basso la firma #castigat. Ad Agrigento i manifesti sono stati coperti questa mattina con quelli del Comune di Agrigento. Sulla vicenda indaga a digos.