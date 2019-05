Da piazza V.E a piazza Pirandello contro le mafie: Studenti e autorità sfilano per la Legalità

Mentre il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, è arrivato nel luogo della strage di Capaci e ha, deposto una corona d’alloro sotto la Stele dedicata al giudice Giovanni Falcone e agli uomini della sua scorta in occasione del XXVII anniversario dell’eccidio, ad Agrigento, studenti ed autorità hanno sfilato in corteo da piazza Vittorio Emanuele e fino a piazza Pirandello in un corteo che coinvolge tutte le città italiane per la legalità. Il corteo e poi proseguito per raggiungere il Teatro Pirandello dove si svolgono le celebrazioni istituzionali.