“Terre Sicane Wine Fest” torna il social wine fest dei Sicani

L’estate siciliana e i colori saturi dell’Ovest Sicilia sono ancora una volta teatro del “Terre Sicane Wine Fest” edizione 2022, la rassegna enogastronomica che si svolgerà dal 29 al 31 Luglio nel borgo di Contessa Entellina (PA). All’interno del Chiostro medievale dell’Abbazia Santa Maria del Bosco sono in corso i preparativi per tre giorni di vino, musica, gusto e connessioni, a cominciare dalla nuova sinergia con la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino che quest’anno per la prima volta partecipa al wine festival siciliano con oltre 108 referenze in degustazione e la presenza di una delegazione. «Un gemellaggio tra areali vocati, diversi ma accomunati dall’unicità dei territori entrambi di grande bellezza enoturistica – racconta Michele Buscemi, Presidente dell’Associazione “Enonauti” al coordinamento dell’evento – degusteremo vini da vitigni autoctoni, piccole denominazioni e grandi classici che sono espressione di comunità locali e tradizioni». Promossa e sostenuta dal Comune di Contessa Entellina, dalla Strada del Vino delle Terre Sicane, da Fondazione Inycon, da Associazione Sistema Vino, dalla Cantina Donnafugata e da “Enonauti” la festa del vino sicano è l’unica realtà che attualmente celebra i sapori della Valle del Belìce, luogo ricco di suggestioni naturalistiche e paesaggistiche intatte. Il programma del TSWF22 è consultabile sul sito www.terresicanewinefest.it e prevede un’agenda fitta. Molto atteso il concorso enologico nel quale un team tecnico decreterà il Miglior Vino delle Terre Sicane per le tipologie Nero d’Avola e Grillo, insieme ad uno speciale “Premio Piacevolezza e Originalità”. Il convegno animato da relatori provenienti dai GAL e dalle Strade del Vino dalle aree italiane che stanno puntando su progetti turistici “rallentati” dialogherà nel pomeriggio del 30 Luglio di fruizione valoriale e scoperta autentica. Per i winelovers più dinamici il TSWF22 è anche emozione on the road con gli itinerari, a cura di Val di Kam di Pierfilippo Spoto sono disponibili durante tutta la manifestazione percorsi ed esperienze sempre nuove. L’apertura dei banchi d’assaggio al pubblico prosegue nei tre giorni e trova due approfondimenti speciali: i laboratori che incrociano i vini sicani e vini trentini di diverse cantine e zone vitivinicole con le masterclass guidate da i giornalisti specializzati Luigi Salvo e Valeria Lopis. L’edizione 2022 del TSWF22 ospiterà il 30 luglio la tappa del “Blues & Wine Soul Festival” la jazz session itinerante di Joe Castellano, artista con collaborazioni internazionali con un ampio ed apprezzato repertorio.

Per prenotazione biglietti e info: