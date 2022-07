La fontana di Bonamorone è abbandonata al degrado, Firetto: “Perchè sono fermi i lavori di riqualificazione?”

La fontana di Bonamorone è abbandonata al degrado. “Eppure siamo nella Valle dei Templi, in area di grande interesse culturale e turistico con migliaia di visitatori in transito, che qui potrebbero rinfrescarsi e dissetarsi”, commenta così l’ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto , le condizioni della storica fontana. “E potrebbero anche sostare ma sono ancora inspiegabilmente fermi i lavori di riqualificazione della fontana e del marciapiede della strada che scende a Valle per ricongiungersi al tratto già riqualificato dal Parco- dice-. Era un intervento che avevamo progettato con l’intento di realizzare anche fisicamente e non solo idealmente la congiunzione tra la Valle dei Templi e la città. I lavori, finanziati per un importo di 286.360,63 euro, erano stati pure aggiudicati. Era il 2020. Tutte le procedure burocratiche avviate. Ma ora sono passati due anni e del cantiere neanche l’ombra.” Il progetto prevedeva la riqualificazione del tratto di pertinenza comunale per il quale era stata prevista la messa in sicurezza del percorso pedonale, perché è spesso utilizzato dai turisti ed è pure scarsamente illuminato. Coi lavori è previsto il recupero dell’intera area attorno alla fontana per restituirle la funzione che aveva nell’antichità, di approvvigionamento ma anche di ameno luogo di ristoro per abitanti e forestieri. “Mi permetto di chiedere al sindaco e all’assessore al ramo– continua l’attuale consigliere comunale di Agrigento– quali siano le ragioni di un tale ritardo nell’impiego delle risorse e nell’avvio del cantiere di riqualificazione di un luogo che può essere primo segno di ospitalità. Mi permetto anche di chiedere al sindaco che si restituisca al più presto decoro a quest’area che va pulita ogni giorno e videosorvegliata per impedire agli incivili di agire indisturbati.”